Ook docenten kampen met examenstress: ‘Wat als ik ze kwijtraak of er valt koffie overheen?’

Voor leerlingen in het laatste schooljaar gaat de examenperiode gepaard met stress, maar veel leraren zitten óók in de zenuwen. Zo krijgt Marjolijn van de Gender, docent Nederlands, bijval van tal van collega’s als ze op social media opmerkt dat ze ‘s nachts wakker schrikt omdat er eindexamens in haar huis liggen. Wat als er iets mee gebeurt?

Maandagavond twittert de leraar Nederlands dat ze haar ‘voorlopig laatste zorgeloze nacht’ ingaat. ‘Vanaf morgen schrik ik wakker omdat er eindexamens in mijn huis liggen en ik bang ben dat ik ze kwijtraak, dat iemand ze komt stelen of dat ze zelf weglopen’. Een jaarlijks terugkerend fenomeen.

Collega-docenten noemen haar vrees ‘herkenbaar’. ‘Ik ging boodschappen doen en die dingen pasten niet in mijn tas, dus toen was het echt: oké, maar wat als ze die uit mijn auto stelen’, schrijft Leonie, eveneens docent Nederlands. Een ander: ‘Of er valt koffie overheen. Ik krijg spontaan angstaanvallen over wat er allemaal kan gebeuren.’

Peter den Hartog, geschiedenisleraar op vmboschool De Meerpaal in Rotterdam en bestuurder bij de Algemene Onderwijsbond, krijgt alleen al als hij eraan denkt een naar gevoel in zijn onderbuik. ,,Die leerlingen zwoegen er zo hard voor, en dan moet ik ze straks vertellen dat ze het opnieuw moeten doen omdat ik die examens ergens heb laten slingeren, ze zijn gestolen of mijn huis in de fik is gevlogen. Ik ben daar altijd bang voor, het brengt eeuwig stress met zich mee.”

Siep de Haan is docent aan het St. Bonifatiuscollege in Utrecht en hij corrigeerde tientallen jaren examens, behalve toevallig dit jaar. ,,Ik kopieerde meestal de examens’’, vertelt hij. ,,Zodat er geen spullen konden kwijtraken en er geen misverstanden zouden ontstaan. Ik bedoel, je kunt dan altijd aantonen wat er oorspronkelijk heeft gestaan. En als je in de loop der jaren zoveel toetsen afneemt, is er wel eens eentje zoek. Of er is een blaadje in de printer blijven steken. Dan wordt het bij de examens best spannend, want als dertig kandidaten zes blaadjes inleveren zijn dat er honderdtachtig. Dan heb je het nog maar over één klas!’’

Wiskundedocent Menno Lagerwey van het Amstelveen College is er ontzettend dankbaar voor dat de leerlingen hun antwoordvellen nummeren, zodat hij precies weet hoeveel blaadjes er zijn én in welke volgorde ze horen. ,,Dat maakt het leven een stuk makkelijker, anders is het een grote puzzel.’’ Slapeloze nachten van stapels examens in huis heeft hij niet direct, maar hij snapt de vrees wel. ,,Het zou je gebeuren dat er iets mis mee gaat, vreselijk.’’

Helemaal ongegrond is de angst namelijk niet. Zo moesten in 2014 21 leerlingen van het Hervormd Lyceum West in Amsterdam hun examen wiskunde overdoen, omdat een docent de tas verloor waarin hij de gemaakte examens mee naar huis nam.

Krassende peuter

Jenny - leraar scheikunde - had een paar jaar geleden ook zo'n nachtmerriemoment, al liep het - gelukkig - met een sisser af. ‘Een paar jaar geleden heeft mijn (toen) 2-jarige op de examens gekrast. Die lagen ‘veilig’ op een verdieping waar ze nooit kwam’, beschrijft ze op Twitter. Het waren eindexamens die ze moest nakijken als tweede corrector. ‘De andere docent kon er echt heel hard om lachen. Ik denk dat ze het niet eens door had gehad als ik niks gezegd zou hebben.’

Zelf hebben de docenten wel oplossingen, maar die zijn niet altijd even waterdicht of werkbaar. Zo is veilig opbergen in een kluis op school misschien wel een ideaal idee, maar dat werkt niet. ,,We hebben zeer krappe nakijkdeadlines en het is niet haalbaar om alleen binnen kantooruren na te kijken, je hebt de avonden en weekenden ook echt nodig - zeker als je meerdere examenklassen hebt’’, legt Van de Gender uit, die drie examenklassen heeft. Lagerwey is het daarmee eens. ,,Je hebt de avonden en vrije dagen echt nodig om na te kijken.’’

De boel kopiëren is nog een idee, maar dat is én veel werk én kan ook misgaan. ,,Een collega heeft een keer meegemaakt dat een examen vast kwam te zitten in het kopieerapparaat’’, vertelt Van de Gender. Zij scant de examens nu na het nakijken handmatig in of fotografeert ze als back-up en voor het gesprek met de tweede corrector. Vakbondsbestuurder Den Hartog: ,,Echt tips kunnen we vanuit de AOb niet geven, behalve je gezonde verstand gebruiken. Ja, en het cliché dat als leraren genoeg tijd zouden krijgen voor nakijkwerk, we de examen wél in een kluis op school kunnen laten. Als je ook nog eens een werkplek hebt waar je rustig kunt nakijken.”

Speciale examenzegels en felgekleurde enveloppen

Niet alleen bij de docent thuis kan het misgaan. Zo bezorgt PostNL jaarlijks de ingevulde examens voor een tweede correctieronde bij een andere school per aangetekende post. Daarna gaan de nagekeken stukken weer terug. De afgelopen jaren raakten sommige van de superbelangrijke documenten echter vertraagd, of zelfs zoek tussen de andere post. Zo raakten in 2021 zeven zendingen kwijt met examens van drie scholen. Uiteindelijk streek de onderwijsminister over zijn hart, en hoefden 150 examenkandidaten hun proefwerken niet over te doen.

Het zorgde er wel voor dat PostNL de speciale examenpost nóg beter is gaan beschermen. Naast een speciaal examenzegel en een felgekleurde envelop, mag sinds vorig jaar de examenpost alleen op grotere locaties worden ingeleverd of meegegeven worden in een rode sealbag met de haalservice van het postbedrijf. Verder is de examenenvelop versterkt en nog opvallender gemaakt en hebben scholen een mal toegestuurd gekregen. Past de envelop hier doorheen, dan heeft deze het juiste formaat voor de verwerking. Docenten kunnen hun zending in de gaten houden via de app of met een track&trace.