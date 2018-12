'Ook gevangenen willen regeling om chroom-6'

Gevangenen die jarenlang zonder bescherming hebben gewerkt met het kankerverwekkende chroom-6 willen eenzelfde compensatieregeling als mensen die bij de krijgsmacht met de giftige verf werkten. Dat blijkt uit een brief van bijna honderd gedetineerden in Ter Apel aan de Dienst Justitiële Inrichtingen en het ministerie van Justitie.

In de door hun advocaat opgestelde brief, gericht aan de hoofddirecteur van het gevangeniswezen, stellen de gedetineerden de Dienst Justitiële Inrichtingen en het ministerie van Justitie aansprakelijk. Uit een eerder rapport uitgebracht in opdracht van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel blijkt dat de gedetineerden met hout moesten werken dat was geïmpregneerd met chroom-6.

,,De gevangen willen daarom zo'n zelfde schaderegeling die door Defensie is opgetuigd voor mensen die ziek zijn geworden'', zegt advocaat Yehudi Moskowicz naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. ,,Nog meer dan de mensen bij de krijgsmacht hebben de gevangen zichzelf gedwongen bloot moeten stellen aan chroom-6.‘’

Volgens de advocaat hebben ook gevangen in Vught, Middelburg en Leeuwarden met chroom-6 moeten werken. ,,Ik kan mij voorstellen dat zij zich willen aansluiten.’’

Stilgelegd

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid liet eind augustus weten dat in geen enkele gevangenis in Nederland nog gewerkt wordt met hout dat is verduurzaamd met chroom. Dat deed ze nadat was gebleken dat er in de PI in Ter Apel mogelijk met de kankerverwekkende stof Chroom-6 was gewerkt. De stof zou in hout zitten dat in het buitenland is geïmpregneerd om het weerbaar te maken tegen regen en wind.

Een van de gevangenissen waar het werk met behandeld hout uit voorzorg werd stilgelegd, was de Dordtse Poorten in Dordrecht. Onderzoek moet uitwijzen of het hout geïmpregneerd werd met Chroom-6 of de niet kankerverwekkende variant Chroom-3. Van het hout worden bijvoorbeeld tuinschermen -en poorten in elkaar gezet.

Defensie

Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Defensie bleek begin vorige maand dat het ministerie in totaal 3,4 miljoen euro uitkeerde aan (oud-)werknemers die werden blootgesteld aan verf met het giftige stof Chroom-6 . Naast de collectieve uitkeringen spanden 460 mensen een letselschadezaak aan.

In juni stelde staatssecretaris Barbara Visser na het verschijnen van een studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar de stof een schaderegeling in. Daarvan was tot 31 oktober 923.000 euro uitgekeerd aan in totaal 136 slachtoffers. De gemiddelde uitkering per persoon bedroeg 7960 euro.

De Tweede Kamer wil dat het ministerie van Defensie ruimhartiger is voor (oud-)medewerkers die zijn blootgesteld aan verf met Chroom-6. Een Kamermeerderheid vindt dat zij nu te weinig schadevergoeding krijgen. Staatssecretaris Visser zei vorige maand niet van plan te zijn de schaderegeling aan te passen. Wel beloofde ze nader onderzoek naar gezondheidsschade door de giftige stof.

Vreemdelingen

De penitentiaire inrichting Ter Apel heeft een capaciteit voor 434 gedetineerden en fungeert als VRIS-inrichting (Vreemdelingen In Strafrecht).