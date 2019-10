Ook gezin uit Limburg verdween: ‘Hij dacht dat hij Jezus was’

Vader en zes kinderen schuilen jaren in kelder in Drenthe, wachtend op einde der tijden

11:54 De politie heeft in een afgelegen boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold een gezin aangetroffen dat in volledige afzondering leefde en zou hebben gewacht op het einde der tijden. Het gaat om een 58-jarige man met zes kinderen. Een daarvan, een 25-jarige man, meldde zich gisteren in verwarde toestand in een kroeg in zijn woonplaats. Vervolgens werd de politie ingeschakeld die de familie op het huisadres vond.