Ook Google Earth bespiedt saunabezoeker - een beetje dan

saunagateCamera's in de sauna: waarom? Ben ik dan nergens veilig? Veel mensen vroegen het zich af, nadat vorige week was gebleken dat beelden uit een sauna in Overasselt op pornosites staan. Wat deze mensen waarschijnlijk ook niet beseffen, is dat ze tijdens hun saunabezoek vanuit de lucht gefotografeerd kunnen worden.

Op Google Earth zijn op buitenplaatsen van diverse Nederlandse sauna's naakte mensen zichtbaar. Bij sauna Devarana in Den Bosch zit een bezoeker, op het eerste oog een man, wijdbeens te genieten in het buitenbad, zijn armen op de badrand. Op het dak van Sauna Bonaparte in Eindhoven liggen twee mensen te zonnebaden. En in het zwembad van Spa Zuiver in Amsterdam hebben vijf mensen op het moment van fotograferen de verkoeling van het buitenbad gezocht.

Maarten Bode, commercieel manager van Spa Zuiver, was er niet van op de hoogte. ,,Google heeft ons daar nooit toestemming voor gevraagd. Wij hebben daar geen invloed op.'' Groot verschil met de beelden uit Overasselt is natuurlijk dat het niet om herkenbare beelden gaat, maar om anonieme, schimmige lijven. ,,Als ik bij ons kijk, zie ik een paar vlekjes'', aldus Bode.

Volledig scherm Zuiver Spa in Amsterdam © Screenshot Google

Eigendom

Hoe je het ook wendt of keert: er is een partij die vanuit de lucht naaktbeelden heeft gemaakt van een flink aantal Nederlanders, zonder dat die mensen daarvan op de hoogte zijn. Dat is niet altijd Google, meldt het Amerikaanse bedrijf op haar website. Naast eigen beelden put Google voor Earth uit foto's van bedrijven en instanties als Aerodata International Surveys, DigitalGlobe, Data Sio, NOAA, de US Navy, NGA, Gebco en Landsat/Copernicus.



De satellietbeelden en luchtfoto's in Google Earth worden gemaakt door camera's op satellieten en vliegtuigen. De bron van het beeld van iedere locatie staat weergegeven onderin het scherm. Als meerdere foto's gecombineerd zijn, staan er meerdere bronnen vermeld. Ook het jaar waaruit de foto stamt, staat daar weergegeven.

De vraag is natuurlijk of de beelden die we op Google zien, de beste versie weergeven. Op ons computerscherm kunnen het vage beelden zijn, maar wat nou als de bovengenoemde beelden veel scherpere originele beelden hebben? Google reageerde nog niet op vragen die deze site daarover stelde.

Maarten Bode van Spa Zuiver verkiest vooralsnog de nuchtere benadering. ,,We kunnen moeilijk een overkapping over onze complete buitenruimte plaatsen. We kunnen onze gasten er van verzekeren dat we zelf op geen enkele manier beelden opnemen.''

Volledig scherm Sauna Bonaparte in Eindhoven. © Screenshot Google