Ook in hoger beroep werkstraf geëist tegen oud-Vindicatlid voor mishandeling feut

Ongeveer een jaar geleden werd B. al veroordeeld tot één dag cel en een werkstraf van 240 uur vanwege mishandeling. Hij was toen al geroyeerd door zijn voormalige studentenvereniging. B., die nu in Amsterdam woont, was het niet eens met de straf en ging in hoger beroep. De zaak diende vandaag.



,,Ik vind dat ik ten onrechte ben veroordeeld’’, zei B. vanmiddag. Tijdens de zitting werd het incident nog eens besproken. Hoe eerder op de avond al tegen het slachtoffer was gezegd dat hij in het ziekenhuis zou belanden. Hoe de student met zijn rechterwang op een betonnen vloer werd gelegd. Hoe B. met zijn voet op het hoofd van de student ging staan. ,,Om iets meer spanning op te bouwen’’, aldus B., die zei dat hij nuchter was, beheerst handelde en expres zijn hak op de grond hield.



B. had eerder op de avond nog een aanvaring met de student gehad in een lokaal café. De jongeman had hem geslagen. Daarom wilde B. een voorbeeld stellen richting andere feuten en laten zien dat zij zich aan de regels van de vereniging moeten houden. Maar zijn actie was volgens B. echt niet persoonlijk. Hij was zich bovendien niet bewust van het gevaar.



,,Ik kreeg ook geen reactie van hem dat er pijn was’’, aldus B., die achteraf gezien spijt heeft. ,,Het was te vernederend. Ik had beter moeten nadenken. Maar als je diep in een groep zit, denk je dat bepaalde dingen goed zijn.’’