Ook John S. in beroep tegen levenslange celstraf: ‘Cliënt gelooft dat tbs zou moeten worden opgelegd’

John S. (39) zei zich er al mee te hebben verzoend te sterven achter de tralies. Toch gaat de drievoudig moordenaar uit Oud-Alblas in beroep tegen zijn veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf. Vorige week kondigde het Openbaar Ministerie, dat 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging had geëist, al aan het vonnis van de Rotterdamse rechtbank aan te vechten.

S. pleegde zijn moorden op de 34-jarige Nathalie en de 16-jarige Ann-Sofie vorig jaar op 6 mei op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. De 20-jarige Fleur en de 12-jarige Roan liet hij voor dood achter, maar zij overleefden de schietpartij. Twee dagen eerder had hij in Vlissingen al een 60-jarige schoenmaker om het leven gebracht. De moordenaar kwam tot zijn daden uit woede over een verbroken, ongewenste relatie met een toen minderjarig meisje in 2017.

Onvrede

Twee weken geleden veroordeelde de Rotterdamse rechtbank hem tot levenslang, tot onvrede van een deel van de nabestaanden. Zij vrezen dat S. uiteindelijk toch weer op vrije voeten komt. Dat zou in theorie kunnen gebeuren na 28 jaar, nadat is bekeken of de detentie zou moeten voortduren. Maar ook S. zelf ziet een levenslange celstraf, ondanks die ‘ontsnappingsmogelijkheid’, niet zitten. Advocaat Joyce Smits van Lex Certa Advocaten uit Rotterdam heeft namens S. het hoger beroep ingediend, maar het advocatenkantoor geeft geen commentaar.

Iemand met een hartkwaal laten we ook niet eerst een marathon lopen voordat hij wordt geopereerd

Toch is wel duidelijk waarom S., die volgens zijn advocaat Arthur ’t Hek het liefst de doodstraf had gekregen, net als het OM in beroep gaat. ,,Cliënt gelooft dat hem tbs kan en zou moeten worden opgelegd, ook uit maatschappelijk oogpunt’’, zei hij in juni tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. ,,Maar dat de tbs ook zo snel mogelijk zou moeten ingaan.’’

Psychoses

Van 't Hek schetste tijdens de rechtszaak een somber beeld van zijn cliënt, die een verstandelijke beperking heeft en lijdt aan psychoses. Hij zou, zelfs tot kort voor de moorden op de zorgboerderij, van plan zijn geweest zelfmoord te plegen, maar hier niet toe in staat zijn geweest. In plaats daarvan richtte hij in Alblasserdam een bloedbad aan onder weerloze, onschuldige slachtoffers. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum stelden dat het recidiverisico hoog is en dat S. om die reden een tbs-behandeling zou moeten ondergaan.

Dat is ook precies waar Van ’t Hek voor pleitte, al zette de advocaat van S. vraagtekens bij de eis van het OM om zijn cliënt eerst een lange gevangenisstraf te laten uitzitten, voordat de tbs-behandeling zou kunnen beginnen. Hij verzocht de rechtbank zich ‘in alle eerlijkheid’ af te vragen of het zin heeft ‘deze man op te sluiten in de gevangenis voor de tbs-behandeling’ en, gelet op de ernst van zijn psychische gesteldheid, ‘hoe groot de kans is dat hij ooit nog in vrijheid wordt gesteld’.

Marathon

Van ’t Hek wees ook op gedragsdeskundigen die van mening zijn dat uitstel van een tbs-behandeling, omdat eerst een vaak lange celstraf moet worden uitgezeten, geen positief effect heeft op het psychiatrisch ziektebeeld van tbs’ers. ,,Iemand met een hartkwaal laten we ook niet eerst een marathon lopen voordat hij wordt geopereerd.’’ Om die reden vroeg Van ’t Hek om John S. een kortere gevangenisstraf op te leggen, gevolgd door tbs of desnoods behandeling en celstraf tegelijkertijd te laten plaatsvinden.

De rechtbank in Rotterdam zag daarvoor niet alleen weinig mogelijkheden, maar oordeelde bovenal dat John S. slechts licht verminderd toerekeningsvatbaar was. Daarom legde de rechtbank hem levenslang op. Wanneer de beroepszaak begint, is nog niet bekend.

