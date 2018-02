Ook Nederlandse schoenenverkoper mag rode Louboutin-zool maken

In een nieuwe uitspraak zegt de advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie vanmorgen, simpel geformuleerd, dat een rode zool als kenmerk te algemeen is om onder het merkenrecht te vallen.

Hij bevestigt daarmee een eerder advies van een adviseur van het Europese Hof van Justitie. De zaak is daarmee niet klaar, waarschuwt woordvoerder Stefaan van der Jeught van het Hof. Het Hof als geheel moet het advies nog bevestigen, en daarna moet ook de Nederlandse rechter die in Luxemburg voor advies had aangeklopt zich nog uitspreken. ,,Maar je zou wel kunnen zeggen dat het nu 2-0 staat voor VanHaren.”