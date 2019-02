Ook nu is smeren nodig: ongeoefende huid kan snel verbranden

Het is ronduit genieten vandaag van het lenteweer, landinwaarts kan het zelfs 20 graden (!) worden. Maar even in je pauze op het terras wat zonnestralen meepakken is niet zonder gevaar. Ook al lijkt de zon nog ver weg, juist nu moet je je insmeren. Daarvoor waarschuwt KWF Kankerbestrijding.

,,Je verbrandt nu niet super snel, maar je moet je wel realiseren dat we uit donkere maanden komen. Oktober, november, december… We zijn nog niet echt gewend aan de zon, dus je kunt zeker verbranden’’, zegt woordvoerder Mischa Stubenitsky van KWF Kankerbestrijding.

Het zijn volgens KWF juist die ‘vergeten zonmomenten’ waarin het hard gaat. ,,Als je naar het strand gaat, dan weet je dat je je in moet smeren. Je bent gewend zonnebrand mee te nemen, net als een fles water. Maar als je nu tussen 12.00 en 14.00 uur even lekker een paar uur op het terras gaat zitten, dan kun je ook verbranden. Dus moet je je ook dan insmeren.’’

En juist nu vergeten veel mensen zich in te smeren. ,,Terwijl we best wel wit zijn. Een ongeoefende huid kan best wel snel verbranden.’’

Het beste is om factor 30 te gebruiken. ,,Dat is eigenlijk voor vrijwel alle huidtypes het beste’’, aldus Stubenitsky. ,,Dit biedt voor 96 procent bescherming. Factor 30 is altijd goed.’’

Extreem hoge temperaturen

Na vandaag kan je zonnebrandcrème weer terug de kast in. Vanaf morgen is er geen sprake meer van extreem hoge temperaturen. We krijgen te maken met bewolking en ook de kans op regen neemt toe waardoor de zonnige periode voorlopig voorbij is. ,,Wel blijft het met maxima rond de 11 graden zacht voor de tijd van het jaar’’, belooft meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.

Dat blijft de komende weken ook zo, zo verwacht Klaassen. ,,Vrijdag is het 1 maart en begint de meteorologische lente. We nemen dan afscheid van de winter, maar dat hebben we eigenlijk al een paar weken geleden gedaan. Vooral het einde van februari leverde bizar hoge temperaturen op. Diverse warmterecords zijn er verbroken.’’

Ook vandaag houdt de weerman er sterk rekening mee dat het vandaag in het zuidoosten van het land lokaal 20 graden kan worden. ,,Sinds het meettijdperk noteerde alleen het oude KNMI station in Oost-Maarland ooit eerder in februari 20 graden. Om precies te zijn was dat 24 februari 1990. Toen werd het 20,4 graden.’’