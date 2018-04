Ook 18 Twentse bedrijven werken met kankerverwekkend grit

Update Lange celstraf­fen in zaak Kasteel­moord

16:49 In de zaak over de moord op de Vlaamse kasteelbewoner Stijn Saelens in 2012 heeft de rechtbank in Brugge lange celstraffen uitgedeeld. De twee Nederlandse betrokkenen werden veroordeeld tot vijftien en 27 jaar. Beiden hebben in Nederland ook veroordelingen op hun naam, vooral voor drugsdelicten.