Ook treinen tjokvol door fileleed op de weg

Automobilisten die de file spuugzat zijn, nemen vaker de trein. Daardoor wordt het ook in de trein steeds drukker en staan mensen hutjemutje. NS roept reizigers op om een trein eerder of later te nemen: ,,Dat kan enorm schelen in de drukte.”

In de eerste helft van het jaar groeide het aantal reizigers met bijna 5 procent, terwijl er rekening was gehouden met een maximale groei van 1,9 procent. Er werden nieuwe treinen aangeschaft, maar de kans op een zitplaats daalt weer en wordt de komende tijd niet beter, waarschuwt NS. ,,Vechten tegen de bierkaai, want het aantal reizigers groeit óók’’, omschrijft Sanne van Galen van reizigersorganisatie Rover de nieuwe situatie. In september vervoerde NS 36,7 miljoen mensen, nooit eerder stapten zoveel mensen in de trein.

Het najaar is doorgaans de drukste tijd op het spoor, vanwege tienduizenden nieuwe studenten die nog twijfelen of ze op kamers willen. Na de herfstvakantie zou het normaal gesproken rustiger moeten worden, maar dit jaar gebeurt dat vooralsnog niet. Bij reizigersorganisatie Rover hebben ze dat nog niet eerder gezien. Normaliter is de herfstvakantie de tijd dat de eerste lichting studenten afhaakt - omdat de gekozen studie toch niet de juiste keuze blijkt.

Alternatief

NS zelf ziet drie redenen voor de sterke groei van het aantal reizigers. Ze is beter op tijd gaan rijden waardoor de trein een aantrekkelijker alternatief voor de auto werd. Twee: Nederland draait economisch op volle toeren en iedereen is aan het werk. En dat is ook te merken aan het wegverkeer, het fileleed is heviger dan vorig jaar en daardoor zijn er - reden drie - ook veel automobilisten die de trein nemen. Dat zijn geen automobilisten die altijd met de trein gaan, maar mensen die de trein pakken als het op de weg te druk is. NS weet niet hoeveel automobilisten dat precies zijn.

Deze krant kreeg onlangs meldingen van verontwaardigde lezers dat bij de tips om files te ontlopen niet was vermeld dat het OV een prima alternatief is. Van Galen moet er een beetje om lachen. ,,Als je ‘s ochtends bijvoorbeeld om 09.00 uur op Amsterdam Centraal moet zijn dan is de trein niet veel comfortabeler dan de file. Ook hier hebben reizigers te maken met die superspits dat we massaal op hetzelfde moment op dezelfde plek hebben. Zolang we dat niet spreiden, blijft het probleem.’’

Hyperspits

Wie zichzelf wil kwellen moet tussen 07.30 en 08.30 uur de trein nemen, de ‘hyperspits’ noemt NS dat tijdvak, met 08.10 uur als állerdrukste tijdstip van de dag. Dan is het in sommige treinen duwen om er nog bij te kunnen. ,,En dat is nog steeds beter dan een uur eerder van huis gaan om de files te ontwijken’’, zegt Erik Kroeze van NS. ,,Er is wel minder comfort in een volle trein, maar je komt doorgaans nog steeds op tijd op je plaats van bestemming.’’ NS roept mensen op om eens een trein eerder of later te nemen. ,,Dat kan ontzettend veel uitmaken. Echt het verschil tussen wel of geen zitplaats.’’

Vooral op de trajecten Haarlem - Amsterdam Sloterdijk, Utrecht Centraal -Amsterdam Bijlmer, Den Haag Centraal - Leiden Centraal, Ede-Wageningen - Utrecht Centraal, Amersfoort – Utrecht Centraal is het druk. NS probeert met posters en e-mails reizigers te bewegen om eerder of later te (gaan) reizen.

Over vijf jaar helemaal vol