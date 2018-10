Ook tweede bejaarde zus van pedo wilde in Nepal slachtoffer omkopen

De zaak draait om Piet Hein van T. (66). Hij was ooit gerespecteerd kinderpsychiater in Makkinga. Van T. werkte jarenlang voor GGZ Friesland. Hij nam zo'n tien jaar geleden afscheid. Vervolgens ging hij aan de slag bij de GGZ Drenthe. Daar werkte hij van 2005 tot zijn pensionering, eind vorig jaar, als kinder- en jeugdpsychiater in deeltijd in Emmen, Meppel en Hoogeveen.

Van T. werd half juni in Nepal aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een 15-jarige jongen in een guesthouse in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Volgens hulporganisatie Terre des Hommes is de psychiater de afgelopen jaren meerdere keren naar het land gereisd en daar vaker gezien in het gezelschap van jonge jongens. In 2017 werd hij al gespot met een 13-jarige jongen.