Ook tweede grote zoektocht naar Sacco Tange levert niets op

,,We hebben gezocht en niks gevonden”, zegt politiewoordvoerder Eric Passchier. ,,Morgen vindt er opnieuw overleg plaats: hoe nu verder? Wat heeft zin om nog te doen? Je kunt opnieuw naar een digitaal spoor gaan kijken? Heeft het zin om ieder bos uit te kammen? Kies je ervoor om af te wachten? Dat laatste is best een moeilijke keuze. Dus daar zal goed overleg voor nodig zijn.”

De 53-jarige Tange is inmiddels al anderhalve week vermist. Afgelopen weekend werd met ruim tweehonderd mensen al gezocht in de Oosterhoutse bossen. Gisteren speurde een sonarboot in het Markkanaal, tussen Oosterhout en Breda.

Put van Caron

De Put van Caron is een zandafgraving met grote diepte en dus levensgevaarlijk om te zwemmen. Ook het uitlaten van honden is niet toegestaan bij deze zandafgraving nabij Den Hout. Het is verboden om je op het terrein te bevinden, bevestigt de politie. Die geeft aan dat het niet onmogelijk is om toch op het terrein te komen. Wie dat doet, kan worden bekeurd.

Niet gevlucht

De politie tast nog volledig in het duister. Er is gekeken of de man in de tussentijd nog ergens zijn pinpas heeft gebruikt (waardoor zijn verblijfplaats zou kunnen worden bepaald), maar dat leverde niets op. Volgens de politie zijn er dan ook geen aanwijzingen dat de vermiste Oosterhouter zich elders zou bevinden of gevlucht is.

Volledig scherm Met een open boot gaan de politie het water op. © Marcel van Dorst - MaRicMedia

Volledig scherm Een hond op een boot zoekt mee op het water. © Redactie BN/DeStem

Beelden van de zoektocht van zondag.

Volledig scherm Sacco Tange. © Politie

Volledig scherm Zoektocht op het water bij Oosterhout. © Marcel van Dorst - MaRicMedia

Volledig scherm Zoektocht op het water bij Oosterhout. © Marcel van Dorst - MaRicMedia