Ook vanochtend code geel in noordoosten van het land wegens gladheid door sneeuw en bevriezing

Met videoHet KNMI heeft zondagavond code geel afgekondigd voor vijf provincies in het noorden en oosten van het land. Er komt plaatselijk gladheid op de weg voor vanwege sneeuwval. Daar is voor onder meer Utrecht een waarschuwing bijgekomen voor dichte mist.

In Utrecht is het zicht soms niet beter dan 200 meter. Wie de weg gaat moet volgens het KNMI oppassen. Maar de grootste overlast komt sinds gisteravond al door de gladheid. In het noorden van het land bleef gisteravond 1 tot 3 centimeter sneeuw liggen. Op sociale media verschenen sneeuwfoto's uit onder andere Emmeloord (Flevoland), Losser (Overijssel) en Groningen.

Lees ook Dun poederlaagje sneeuw gevallen, einde van de middag kans op meer sneeuw

De sneeuw kan zorgen voor gladde wegen en slechter zicht. In Enschede en Den Ham zijn al auto’s van de weg geraakt.De gladheid houdt in de ochtendspits aan. Na 09.00 uur verwacht het KNMI geen overlast meer.

In het zuiden valt hier en daar regen. Omdat de temperatuur er niet onder het vriespunt ligt, is daar geen sprake van gladheid.

Volledig scherm In Enschede raakte een auto van de weg. © News United | Dennis Bakker

‘Super’

Robert de Vries, weerman voor Omroep Flevoland en woonachtig in Emmeloord zegt het super te vinden dat er eventjes sneeuw ligt. ,,Het is wel een enorm contrast omdat het vorig weekend zo warm was. Met 15 graden was dat voor de maand november een warmterecord is. We zijn een week verder en nu is het koud en wit.”

Volgens de weerman is het overigens niet zeldzaam dat er sneeuw valt in november. Hij is 36 jaar en heeft in z‘n leven meerdere keren een flinke pak meegemaakt. ,,Het meest extreem was in november 2005, toen lag er een gigantische hoeveelheid sneeuw in het midden van Nederland en het oosten. Het was zó erg dat er zelfs daken ingestort waren.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Winters

Voor het eerst dit najaar kwamen er zondag meldingen binnen van besneeuwde grasvelden, auto’s en daken. Enkele lichte buien trokken vanmorgen vanaf de Waddenzee over het noorden van Groningen. ,,Dit leverde een klein beetje sneeuw op dat op daken, auto’s en gras wat bleef liggen”, zei meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline toen.

In het noordoosten is de temperatuur vannacht nog verder gezakt. ,,Dat kan dan weer bevriezing opleveren waardoor het tot maandagochtend vroeg plaatselijk glad kan zijn. Dat betekent ook dat eventuele sneeuw gemakkelijk tot maandagochtend kan blijven liggen en sommige mensen in Overijssel en Drenthe wellicht in een witte wereld ontwaken.”

In de loop van maandagochtend zal het geleidelijk aan weer warmer worden. Op korte termijn keert de ijskou niet terug.

Volledig scherm De eerste matige vorst van het jaar zorgde zondagochtend voor witte weilanden in de omgeving van Nieuw-Lekkerland. © Jeffrey Groeneweg

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: