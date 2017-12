Ook vanochtend zijn wegen nog steeds verraderlijk glad

De VerkeersInformatieDienst verwacht vanochtend een zware ochtendspits. Het is een regenachtige ochtend waardoor de files langer zijn dan gewoonlijk. Door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwresten is het plaatselijk verraderlijk glad, vooral op secundaire wegen, aldus Weerplaza. Vanochtend is ook op een aantal plekken in het land wat lichte winterse neerslag mogelijk.



In de loop van de ochtend stijgt de temperatuur en verdwijnt de gladheid, maar het duurt nog een tijd voordat alle sneeuw gesmolten is. Vooral op stoepen en in woonwijken kan het nog even duren voordat er zonder glijpartijen gefietst en gelopen kan worden.