'Ook voor fitte mensen is zitten ongezond'

,,We denken al gauw dat sporten ziektes als diabetes voorkomt. Maar veel zitten, bijvoorbeeld op de bank voor de tv, in de auto, of op het werk uren achter de pc, blijkt wel degelijk een risicofactor te zijn, ook al ben je voor de rest fit'', zegt onderzoeker Jeroen van der Velde.

Professor Hans Savelberg, ook betrokken bij de studie, vindt dat de uitkomsten een sterke boodschap meegeven. ,,Regelmatig sportief bewegen compenseert al dat zitgedrag niet.''

Hoe lang je kunt zitten zonder dat het schadelijk is voor de gezondheid, en hoe veel je moet sporten om ziektes te voorkomen, moet nog verder worden onderzocht. ,,Daar zoeken we nog subsidies voor'', zegt Savelberg. ,,Nu is de schatting dat je het zitten ongeveer elk half uur moet onderbreken. Maar of een paar minuten staan voldoende is of dat je een stukje moet lopen, kunnen we nu nog niet zeggen.''

Luxe

Zitten zien we volgens Savelberg als een luxe. Dat de wasmachine 's avonds draait terwijl je op de bank zit, waar generaties voor ons de hele dag met de hand aan het boenen waren. Dat de auto ons overal naartoe brengt. ,,Die mindset moeten we veranderen.'' Hij zoekt zelf creatieve manieren om het zitten zoveel mogelijk te onderbreken. ,,Ik loop liever langs bij een collega dan ik een mailtje stuur. En als ik in het universiteitsgebouw op een andere plek moet zijn, maak ik er een ommetje van. Dan loop ik via buiten of een andere verdieping.''