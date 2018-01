Oom doodgeschoten stagiair buurthuis doet oproep aan burgemeester Amsterdam

Als de schutters het vrijdagavond inderdaad op L. hadden gemunt, en dat lijkt inmiddels aannemelijk, is het de tweede aanslag op diens leven in drie maanden tijd.



'Aardige en lieve jongen'

Op 23 november kwam op de Kattenburgerkade de 19-jarige Ayman Mouyah om het leven en raakten vier anderen, waaronder ook toen L. gewond. De recherche onderzoekt het verband tussen beide schietpartijen en of de schutters ook in dezelfde hoek gezocht moeten worden.



'Ondertussen ben ik nu wel mijn lieve kleine onschuldige neefje kwijt die helaas in de vuurlinie stond van een stelletje gekken,' schrijft Bouchikhi's oom op Facebook. Ouled Ali omschrijft zijn neefje als een aardige en lieve jongen die geliefd was in de buurt en 'onder andere buurvrouwen hielp met hun vuilniszakken en altijd tijd had voor een lach en een praatje met iedereen.' 'Hij was bezig met zijn toekomst en wilde graag een baan waarbij hij andere mensen kon helpen.'



Op Wittenburg heerste gistermiddag boosheid en verdriet om de gewelddadige dood van Bouchikhi. Buurtbewoners, in het bijzonder de ouders van Bouchikhi, zitten ook volgens Ouled Ali met vragen. Niet in de laatste plaats over de rol van de politie.



'Waarom wisten de begeleiders van het buurtcentrum niets over het doelwit en van het feit dat hij kennelijk op een dodenlijst stond? Waarom heeft de politie de begeleiders van het buurtcentrum niet geïnformeerd over het doelwit zodat hem de toegang tot het buurtcentrum ontzegd kon worden?'