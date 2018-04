'Oost-Europeaanse migranten geweerd om woonwijk leefbaar te houden'

,,Niet te veel Oost-Europeanen in één woning, niet te veel 'Polenhuizen' in één straat en geen grootschalige locaties waar honderden arbeidsmigranten bij elkaar wonen", omschrijft Johan van der Craats van expertisecentrum Flexwonen de maatregelen in de krant.

Uit onderzoek is gebleken dat in Tiel bijna 10 procent van de bevolking uit Oost-Europeanen bestaat. Veel van hen werken in de fruitteelt in de regio, maar omdat woonruimte er goedkoop is, heeft Tiel een aantrekkende werking op arbeidsmigranten uit het hele land. De laatste jaren kreeg Tiel steeds vaker klachten over overlast in bepaalde buurten, over straten die vol staan met auto’s met Poolse en Roemeense kentekens en geluidsoverlast.