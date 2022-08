Op 150 meter hoogte liep koorddanser Jaan over de Nieuwe Maas: ‘Ik zag en hóórde de hele stad’

De meeste mensen moeten er inderdaad niet aan dénken. De in Estland geboren Roose dan weer wel. In 49 minuten tijd loopt hij in hartje Rotterdam van 149 meter hoge De Rotterdam op de zuidoever, naar de nóg hogere Zalmhaventoren op de noordoever. Maar liefst 625 meter lang, op een koord van slechts twee centimeter breed.