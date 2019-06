Op deze plekken mag je vanaf nu niet meer roken, ook al zijn ze openbaar

Video Grensrech­ter van club uit Haarlem drie jaar geschorst na slaan keeper

11:47 Een 34-jarige grensrechter van de Haarlemse voetbalclub Geel-Wit die eind maart een keeper van UNO uit Hoofddorp neersloeg is drie jaar geschorst door de KNVB. Dat bevestigt een woordvoerder van de KNVB. De schorsing ging op 1 april in, waardoor de man in 2022 weer lid mag worden van een voetbalclub.