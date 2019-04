Op één-na-drukste avondspits van 2019 door ongevallen: ruim 458 kilometer file

Door een ongeval met een zwaar transport was de A4 bij knooppunt De Nieuwe Meer uren dicht. Een vrachtwagen kreeg een klapband en raakte van de weg. Dieselolie kwam op het wegdek terecht en daardoor gingen twee motorrijders onderuit, aldus de woordvoerder. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Door een bermbrand langs de A44 bij Kaagdorp/Noordwijkerhout was de snelweg in beide richtingen afgesloten. Op de A20 bij Rotterdam-centrum botsten een vrachtwagen en een bestelauto op elkaar, waardoor de snelweg richting Gouda werd afgesloten. Ook de verbindingsweg (A13/A20) was dicht als gevolg van het ongeluk. Op de A13 (Den Haag-Rotterdam) reden ter hoogte van Delft meerdere auto’s op elkaar. De traumahelikopter werd ingezet.

Goede Vrijdag

Behalve de grote steden zijn dit paasweekend de Keukenhof, Paaspop in Schijndel en de Designer Outlet in Roermond de grote publiekstrekkers. Ook de attractieparken zijn erg populair. In Zandvoort worden zaterdag en zondag de jaarlijkse paasraces gehouden en in het oosten van het land trekken de traditionele paasvuren zondagavond veel bezoekers. In Zuid-Limburg is eerste paasdag de wielerwedstrijd Amstel Gold Race. De ANWB adviseert bezoekers aan het evenement om ruim op tijd te vertrekken.