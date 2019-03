Op Urk lossen ze het liever zelf op

In zijn gedachten was het weer even 1998. In het voorlaatste jaar als burgemeester van Urk kreeg CDA’er Sijko Veninga (80) de zogeheten shoarmarel voor de kiezen, toen op een zaterdagavond in maart een al langer sudderend conflict escaleerde tussen de Turkse eigenaar van de shoarmazaak Shalom aan de haven en de Urker jeugd. Het zou –net als deze week- gaan om een meisje.



De boel ontplofte ‘s nachts, er vielen rake klappen, het halve dorp liep uit. De tragische eindbalans van deze ‘Urks-Turkse twist’: vijf gewonden, schade aan de gevel, drie Urker mannen in de cel. Al gauw werd gerept van racisme als motief, omdat er kreten gehoord werden als ‘Allah is geil’ en ‘Urk is van ons’. Net als afgelopen maandag, toen er ‘Wilders Wilders’ klonk bij het huis van de Marokkaanse Urkers, zo melden verschillende ooggetuigen. ,,Daar moest ik wel even aan terugdenken, ja’’, zegt Veninga. ,,Ik werd gebeld door de politiecommissaris. Op straat waren honderden Urkers.”



De eigenaar van de shoarmazaak voelde zich niet welkom meer, en vertrok. De geboren Groninger Veninga zegt de Urkers niet te kennen als racistisch of xenofoob. ,,Maar ze koesteren wel het eigene, beschermen dat, zijn uiterst solidair en trekken gezamenlijk op.” Een aanval op één is een aanval op allen. En daarvan kan blijkbaar iedere ogenschijnlijke buitenstaander de dupe worden – ook de burgemeester of ‘de schurk van Urk’ (waarover later meer).