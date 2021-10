‘Op verkeerde been gezet’: Omtzigt dacht dat Van Lienden mondkapjes belangeloos aanbood

Omtzigt hoopte zo de tekorten in de zorg te bestrijden, schrijft de Volkskrant. Hij wist niet dat zijn ex-CDA-partijgenoot inmiddels in het geheim al commerciële belangen had en uiteindelijk fors zou gaan verdienen aan de mondkapjes. ,,Ik voel mij door Sywert van Lienden op het verkeerde been gezet, dat lijkt me duidelijk”, zegt Omtzigt, die voor het eerst reageert op zijn betrokkenheid bij de affaire.



Uit interne stukken, die werden opgevraagd middels een Wob-verzoek, blijkt dat Omtzigt zich vaker dan eerder bekend was hard heeft gemaakt voor de aankoop van nog eens 80 miljoen mondkapjes via Van Liendens kanalen. Eerder bleek al dat het Kamerlid een document van de oud-scholierenleider had achtergelaten bij Rutte, inzake een ontmoeting in het Torentje in april 2020, maar ook daarna bleef hij zich met de zaak bemoeien.

Lees ook Play Sywert van Lienden zegt CDA-lidmaatschap op na mondkapjesrel

Klagen bij Rutte

Omtzigt nam de zaak nog een aantal malen op met de raadsadviseur van de premier. Zo klaagde hij dat er ‘geen contact was geweest over de 80 miljoen mondkapjes die aangeschaft konden en kunnen worden’. Ruttes ministerie bemiddelde ook bij een gesprek tussen Omtzigt en Van Rijn. Hoewel die laatste als minister voor Medische Zaken verantwoordelijk was voor de inkoop ervan leidde dit niet tot aanschaf van de extra kapjes.



Dat Van Lienden en diens compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel voor ruim 100 miljoen een commerciële overeenkomst met het ministerie van Volksgezondheid hadden gesloten, wist Omtzigt niet. Dat leverde het bedrijf van het trio - Relief Goods Alliance - zo’n 28 miljoen euro winst op. Van Lienden zou destijds echter benadrukt hebben ‘om niet’ te werken via de stichting Hulptroepen Alliantie.

‘Niet op ons verzoek’

,,Ik wilde een bijdrage leveren aan een oplossing voor het tekort aan mondkapjes, met name voor de verpleeghuizen. Ik heb expliciet gevraagd of er sprake was van een non-profit initiatief en dit heeft Sywert aan mij bevestig’’, zegt Omtzigt in een reactie. ,Met die wetenschap heb ik de stichting van Sywert onder de aandacht gebracht van het ministerie van AZ en Van Rijn.’’ Pas later zou hij hebben vernomen dat dit niet het geval was.



Van Lienden op zijn beurt weerspreekt Omtzigts bewering. Die zou hem niet ‘expliciet’ hebben gevraagd of het om een non-profit deal ging. Ook zou Van Lienden niet hebben geweten van de ontmoeting tussen Omtzigt en Van Rijn. ,,Het is niet op ons verzoek geweest in elk geval’’, zegt hij. Wel heeft Van Lienden in een interview met Buitenhof onlangs erkend dat Omtzigt niet afwist van zijn commerciële activiteiten.



De maskertjes die Van Liendens Relief Goods Alliance leverde, werden afgekeurd door het RIVM omdat ze de stof grafeen bevatten. Een ‘onacceptabel gezondheidsrisico’, aldus een inspecteur. VWS ging toch akkoord met de aanschaf, omdat de kapjes aan gestelde kwaliteitseisen zouden voldoen. Geen van de mondkapjes ging ooit naar de zorg, erkende het ministerie van VWS later. De 100,8 miljoen voor de kapjes werd wel overgemaakt.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: