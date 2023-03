Op weg naar school gaat het vreselijk mis: meisje (7) overlijdt na ongeluk met bus, jongetje (5) gewond

Familie Donker Dohmen bedacht list om zonen twee namen mee te geven, nu mag iedereen dat

Wat een strijd was het, toen het echtpaar Donker Dohmen hun twee achternamen wilde doorgeven aan hun kinderen. Terwijl vrouwen steeds geëmancipeerder werden, was het kiezen van achternamen tot dinsdag ‘ouderwets’ beperkt, vaak in het nadeel van de moeder. ,,Het was net of ik er niet bij hoorde”, vindt Sandra, moeder van drie zonen. Waar zij destijds een list bedachten, kan vanaf nu iedereen twee achternamen krijgen.