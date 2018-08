Opa Ivana: Wegblijven Johnsons is schuldbekentenis

Vanmorgen werd bekend dat het appartement van de Johnsons in Kuala Lumpur, waar Ivana Smit overleed, is schoongemaakt door de schoonmaakster voordat de technische recherche aanwezig was. De schoonmaakster zegt tegen deze krant dat Luna Johnson haar dat had gevraagd.



Ook uit verklaringen van huismeester Vanessa in de rechtbank blijkt dat er was schoongemaakt voordat de technische recherche met plastic handschoenen aan de slag ging. Schoonmaakster Nur Maisara zegt dat Luna Johnson haar vanuit het politiebureau belde en vroeg om haar dochtertje op te halen en het appartement schoon te maken. Het balkon, waar voetstappen van Ivana werden gevonden, maakte ze niet schoon.



Nur Maisara ruimde onder meer de gebroken fles cider op. Zij had een pasje van de lift en kon zonder te vragen binnen in het appartement. Volgens Vanessa hield de politie geen toezicht op wie er in en uit appartement kwam. Er waren vijf toegangspasjes in omloop. De rechtbank wil een uitdraai van wanneer, en met welk pasje, het appartement is betreden.