Opbrengst doneeractie in beheer bij stichting: 'We gaan dit zorgvuldig doen'

Het enorme bedrag dat mensen bijeen leggen voor de slachtoffers van het bakfietsongeval in Oss, wordt ondergebracht in een stichting. Die wordt maandag opgericht onder toeziend oog van notariskantoor Pinkse Philips Huberts uit Oss.

De teller gaat vandaag aan het begin van de middag al richting 150.000 euro, opgebracht door bijna 10.000 donateurs. Het geld is voor de nabestaanden van de vier kinderen die donderdag om het leven kwamen op het spoor in Oss. En voor de slachtoffers van 11 en 32 jaar die het drama overleefden en zwaargewond in het ziekenhuis liggen. Ook aan andere betrokkenen, zoals de machinist, wordt gedacht.

Het opgehaalde bedrag schiet als een raket omhoog. Reden voor de gemeente Oss, mede-initiatiefnemer Mark Majoor en ondernemer Arno Smits om een stichting op te richten. Het geld komt op een rekening bij de Rabobank te staan. Financieel adviesbureau Taylor Mates helpt mee om alles in goede banen te leiden.

Controle

,,Met de stichting ontstaat toch een soort centraal punt vanwaaruit zaken zorgvuldig geregeld kunnen worden. Ook richting nabestaanden", zegt Smits. ,,Het is een zorg van de gemeente, maar ook van heel veel Ossenaren dat we dit met zijn allen heel zorgvuldig gaan doen. Met grote dank naar de initiatiefnemer van heel dit gebeuren, die de actie met de beste bedoelingen is begonnen."

Over een naam voor de stichting wordt nog nagedacht. Die moet maandag voor de oprichting bekend zijn. Smits verklaart de motivatie om een stichting op te richten als: vertrouwen is goed, controle is beter. ,,Vanuit een positieve insteek."

Fiasco