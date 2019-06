Opbrengst zwemtocht stijgt naar 5,1 miljoen

Plantsoe­nen­dienst aangeval­len vanwege lawaai snoeimachi­ne: ‘Nog nooit meegemaakt’

20:55 Een medewerkster van de plantsoendienst is vanochtend in het Achterhoekse dorp Winterswijk belaagd door een agressieve buurtbewoner. Dat gebeurde terwijl ze met een snoeimachine bezig was. De eigenaar van het bedrijf waar ze voor werkt is met stomheid geslagen. ,,Dit is ons nog nooit overkomen.’’