Openbaar Ministerie eist werkstraf van 40 uur tegen verspreiders anti-homoflyer

De verdachten drukten 10.000 flyers met negatieve teksten over homoseksualiteit en duwden vierduizend exemplaren door brievenbussen in de hoofdstad. In de flyers stond onder meer dat homoseksuelen een zelfmoordpercentage hebben van meer dan 200% en dat er een grotere kans bestaat op seksueel misbruik van kinderen. Daarnaast waren heilige teksten te lezen over hoe kwalijk homoseksualiteit is. Er ontstond al snel ophef over de teksten. De politie kreeg 260 meldingen binnen van mensen die de flyer niet konden waarderen.



Wat de officier van justitie betreft is vrijheid van meningsuiting een groot goed. Maar daar staat wel de vrijheid tegenover om te zijn wie je wil zijn plus het recht om gevrijwaard te blijven van discriminatie. De teksten in de flyer zijn volgens de officier duidelijk negatief en beledigend. ,,Bescherming van homoseksuelen verdient onze aandacht. Met deze teksten wordt de acceptatie van homoseksuelen bepaald niet vergroot’’,aldus de officier.