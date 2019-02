Openbaar Ministerie zal morgen naar verwachting levenslang eisen tegen Holleeder

Nog nooit werd zo vroeg in het jaar het eerste kievitsei gevonden

16:16 In het Friese dorp Vegelinsoord is vanmorgen het eerste kievitsei van 2019 gevonden. Niet eerder is het eerste kievitsei zo vroeg in het jaar gevonden. De vondst was twee dagen eerder dan in 1998 toen het eerste kievitsei op 2 maart in Ermelo werd gevonden, meldt de Bond Friese VogelWachten (BFVW).