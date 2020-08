Openen van middelbare scholen Russische roulette? ‘Verplicht meter afstand’

Nieuws/Update Wéér moet ME ingrijpen: onrustig in Amersfoort en Utrecht

1:36 In Amersfoort is het maandagavond enige tijd onrustig geweest nadat op sociale media werd opgeroepen om voor overlast te zorgen in de stad. De politie heeft tot nu toe een arrestatie verricht, meldt een woordvoerder. Ook in een deel van de Utrechtse wijk Zuilen en in Hoograven in het zuiden van de stad was het onrustig.