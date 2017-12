Opgefokte Bredase rijdt in op meisje en jonge vrouw

De verdachte zou voor de aanrijdingen opgefokt zijn geraakt omdat ze niet meer kon pinnen. Volgens psychiaters was ze verminderd toerekeningsvatbaar. Een gevolg van hersenschade die ze in 2011 heeft opgelopen bij een ernstig ongeval. Daarom vroeg officier van justitie Jaap Zondervan gisteren klinische opname. En voor de pogingen tot zware mishandeling en doodsbedreigingen vorderde hij een celstraf gelijk aan het voorarrest van 111 dagen. Daarnaast twee jaar voorwaardelijk.



Op 20 juni leek de vrouw het huis van haar stiefzus en haar man in Oosterhout in brand te willen steken. Met een aansteker in de hand riep ze onder meer: ,,Ga maar lekker slapen (..) ik sta te kijken hoe jullie lichaam brandt."