Opgeluchte reacties na vertrek Eurlings: 'Houdoe Camiel!'

Wie dat dan moet zijn, daar moet goed over worden nagedacht. ,,Misschien kunnen wij zo iemand wel helemaal niet leveren. Zolang het maar niet om de persoon gaat, maar om waar hij of zij voor staat. Esther Vergeer, Pieter van den Hoogenband, dat zouden opties kunnen zijn.” Wennemars is vooral verbolgen over de manier waarop er gedurende de hele kwestie is gecommuniceerd. ,,Dat was soms echt schandalig.” Ook over de reactie van Bolhuis – die vandaag aangaf het ‘heel erg jammer te vinden voor meneer Eurlings’, is Wennemars verbaasd. ,,Zo’n reactie geeft wederom aan hoe slecht de communicatie is.”



Oud-olympiër Jacques Brinkman is ook tevreden met het besluit en heeft de opvolger van Eurlings al in gedachten. Zijn voorkeur ligt bij Esther Vergeer of Carole Thate. Het terugtreden van Eurlings was volgens veel Nederlanders onvermijdelijk. De oud KLM-topman was veel steun en vertrouwen kwijt.



De reactie vanuit sportkoepel NOC*NSF is minder opgelucht. Voorzitter André Bolhuis reageerde vandaag vanaf zijn vakantieadres dat hij 'het heel erg jammer vindt voor meneer Eurlings'. Bolhuis betreurt dan ook zijn vertrek. ,,De samenwerking was altijd goed.'' Veel Nederlands zijn op sociale media op hun beurt weer teleurgesteld in de reactie van Bolhuis. ,,Dus iemand in elkaar slaan is geen probleem?", klinkt het onder meer.