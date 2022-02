Opgepakte politieman had inzage in alle lopende infiltraties van politie in georganiseerde misdaad

Goed ingevoerde bronnen melden dat de man in het vizier van de opsporingsdiensten is gekomen door ontsleutelde berichten uit cryptodienst Sky. Die berichten kwamen samen met een melding van een verdachte financiële transactie van de 47-jarige politieman. Hij werkte als teamchef bij de afdeling Dienst Speciale Observaties (DSO) en had zodoende inzicht in alle lopende infiltraties die undercover-agenten doen in het criminele circuit. ,,Het is echt een mokerslag voor ons imago. Dit komt keihard binnen,” zegt een ingewijde.