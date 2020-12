Ophef over gedogen feestende menigte in Haagse wijk Duindorp

LIVE | Jongeren bekogelen politie met vuurwerk: ‘Houd uw kinderen binnen’

19:49 Op verschillende plekken in het land zijn ongeregeldheden ontstaan. Jongeren in Volendam hebben politiemensen bekogeld met vuurwerk. De gemeente Edam-Volendam roept via Twitter ouders op om hun kinderen binnen te houden. ,,Blijf rustig en doe normaal”, is een andere oproep. Ook in Den Bosch, Veen en Almelo is het al vroeg op de avond uit de hand gelopen. We houden je hier live op de hoogte van al het nieuws rond de jaarwisseling.