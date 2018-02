'Ophef over zoenende mannen laat zien wat er nog schort aan de acceptatie'

Suitsupply voert in de reclamecampagne onder meer zoenende mannen op in pak. Die actie valt niet bij iedereen goed. De pakkenmaker heeft inmiddels wereldwijd al 15.000 volgers verloren op Instagram. Het COC, belangenorganisatie voor homoseksuelen, stelt niet verbaasd te zijn over deze gang van zaken.



Volgens woordvoerder Philip Tijsma blijkt eens te meer dat de acceptatie van homoseksuelen in Nederland nog niet voltooid is en campagnes van Suitsupply dus broodnodig. ,,Het zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn dat je ook lesbiennes en homoseksuelen en biseksuelen in de reclame hebt. Het is nu eenmaal zo dat een op de twintig Nederlanders tot die groep behoort. Maar je ziet aan de reacties op deze campagne dat veel Nederlanders dat nog niet gewoon vinden. Dat laat precies zien wat er nog schort aan de acceptatie in Nederland.''