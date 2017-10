Ophef proces De Punt: 'Dit onderschrijft dat er sprake is van meineed'

De Nederlandse regering ging er wel degelijk van uit dat er doden zouden vallen bij de treinkaping in 1977. Het proces over de bevrijdingsactie bij De Punt is dan ook een schijnvertoning, zeggen twee oud-mariniers in de Volkskrant. Ze spreken nu voor het eerst en stellen in het interview vast: 'Ons is maandenlang gevraagd om onze kop te houden. Maar hier stopt het.' Advocaat Liesbeth Zegveld en woordvoerder Marco Papilaja van nabestaanden van de treinkapers reageren op de uitingen van de oud-mariniers. Lees het hele artikel hier.