Opnieuw account waarmee Willem Engel twitterde uit de lucht

Twitter haalt accounts van Willem Engel offline na delen adres Sigrid Kaag

Twitter heeft de twee accounts van Willem Engel opgeschort, bevestigt de Viruswaarheid-voorman tegen deze site. Dat gebeurde nadat hij op het sociale platform adresgegevens van Sigrid Kaag had gedeeld. Of dat ook echt de reden is, is nog niet duidelijk.

11 januari