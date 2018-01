Opnieuw beloning voor tip in moordzaak-Van Boxtel

De moord op Van Boxtel in mei vorig jaar was hoogstwaarschijnlijk een afrekening in het criminele circuit. Volgens de politie was de 32-jarige Eindhovenaar mogelijk betrokken bij een of meerdere hennepkwekerijen. Ook werd hij in december vorig jaar nog veroordeeld voor een poging tot brandstichting bij een zonnestudio in Oss.



Nog altijd is het politieonderzoek naar de geruchtmakende liquidatie in volle gang. Een team van twintig rechercheurs houdt zich bezig met de zaak. Ondanks meerdere opsporingsberichten en lange uitzendingen in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht, lijkt de oplossing in de zaak echter nog ver weg. Dat wringt bij de nabestaanden.

Onzekerheid

,,We zeggen niet dat de politie niet haar best doet, maar we verkeren nu wel al erg lang in onzekerheid'', verzucht de vader van Van Boxtel. ,,We hopen met deze beloning betrokkenen te bewegen om cruciale informatie met ons te delen. De gedachte dat de moordenaar van onze zoon nog steeds vrij rondloopt, is echt met geen pen te beschrijven.''



Volgens de vader van Van Boxtel hebben 'honderden familieleden, vrienden en kennissen' de afgelopen maanden geld gedoneerd. ,,We weten inmiddels ook waar Johan in de laatste tien minuten van zijn leven is geweest. Hij staat op bewakingsbeelden die inmiddels zijn overhandigd aan de politie. We hopen dat de zaak nog een keer voorbij mag komen in Opsporing Verzocht, want op deze manier kunnen wij als familie niet verder.''

Wat gebeurde er?

De gewelddadige dood van Van Boxtel werd die bewuste zondagochtend vastgelegd door bewakingscamera’s. Daarop is te zien dat Van Boxtel rond vier uur ’s nachts buiten een sigaretje rookt. Ontspannen loopt hij op slippers naar de auto van zijn vriendin, een mintgroene Honda Jazz. Hij rijdt onder meer naar het woonwagenkamp aan het Orgelplein.

Daar keert Van Boxtel al na tien seconden zijn auto. Waarom? De politie heeft nog geen idee. Op dat moment, iets voor half vijf, lopen twee mannen door de Memlincstraat en verstoppen zich meteen bij de overbuurman in de tuin. Van Boxtel parkeert niet veel later. Terwijl hij uitstapt filmen de camera's beweging in de tuin van de overbuurman. De Eindhovenaar wordt tellen later doodgeschoten.

Poging brandstichting Oss

Al snel na zijn dood werd bekend dat Van Boxtel een bekende was van de politie en dat zijn dood mogelijk een afrekening in het criminele circuit was. In december werd hij door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld voor een poging tot brandstichting bij een zonnestudio in Oss.