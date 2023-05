Opnieuw drama voor familie omgebrachte Gino, tante dood gevonden in woning Roermond

Alle spitsstro­ken aan begin ochtend dicht door storing Rijkswater­staat: langere files dan normaal

Rijkswaterstaat hield donderdagochtend alle spitsstroken in het land dicht, omdat ze door een storing niet in beeld waren van de verkeerscamera's. Het was daarom niet veilig om verkeer over de flexibele rijstrook te laten rijden. Daardoor ontstonden langere files dan normaal op een donderdag.