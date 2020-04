Opnieuw druk op verschillende plekken in het land: ‘Alsjeblieft mensen, blijf thuis!’

Ook vandaag is het op verschillende plekken in het land weer druk. De gemeenten Tilburg en Urk en de burgemeester van Den Bosch roepen inwoners op thuis te blijven.

In Tilburg is het vandaag volgens de gemeente net als de dag ervoor weer druk in de binnenstad. ,,Daarom de dringende oproep om alleen naar de binnenstad te komen voor een noodzakelijke boodschap. Doe dit alleen en niet met het hele gezin. Blijf thuis", aldus de gemeente op Facebook.

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch doet die oproep ook. ,,De zon is verleidelijk, maar toch: blijf thuis! Het wordt op verschillende plekken in de gemeente te druk", twittert hij. Het gaat volgens hem zowel om de binnenstad als om de woonboulevard in zijn gemeente. ,,We moeten dit met elkaar doen voor ons aller gezondheid", aldus Mikkers.

‘Houd vol! Blijf thuis!’

De gemeente Urk meldt vanmiddag op Twitter dat er te veel mensen naar buiten gaan. ,,Houd vol! Dat betekent: blijf thuis!" Wie een frisse neus wil halen, krijgt het advies alleen of met zijn tweeën een ommetje in de buurt te maken of van het mooie weer in de eigen tuin te genieten. ,,Vermijd plekken waar je veel mensen tegenkomt!"

Het Veiligheidsberaad, dat wordt gevormd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in het land, meldde gisteren al het beeld te hebben dat het weer drukker begint te worden op straat. Mensen blijven minder binnen, ze gaan naar winkels, maken ommetjes en zijn in de openbare ruimte. Maar degenen die naar buiten gaan, zouden zich zich over het algemeen goed aan de 1,5 meter afstand houden. ,,Eigenlijk lijken we al een beetje op weg naar de 1,5 metersamenleving", zei een woordvoerster van het Veiligheidsberaad toen.