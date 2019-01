Opnieuw gezin uit auto gestapt in Beekse Bergen

Nepbom was uit de hand gelopen grap: ‘Ik had spijt als haren op m’n hoofd’

11:14 Het plaatsen van een doos bij het provinciehuis in Lelystad, uit protest tegen het afschieten van edelherten in natuurgebied de Oostvaardersplassen, is een uit de hand gelopen grap. Het was niet de bedoeling dat de doos, met daarin een grote dildo, zou worden aangemerkt als mogelijke bom, zo verklaarden de vijf actievoerders vandaag voor de rechtbank.