Opnieuw levenslang en vrijspraak in zaak liquidatieproces Eris

Volgens de rechtbank staat vast dat Ferrel T. (35) betrokken was bij de liquidatie van de 25-jarige Amsterdammer Justin Jap Tjong. Hij heeft hem op 31 januari 2017 in de val gelokt, wat leidde tot zijn dood in Amsterdam-Osdorp. Jap Tjong werd van dichtbij tientallen keren beschoten.



Medeverdachte Guyno O. (30) is door de rechtbank vrijgesproken omdat niet bewezen kan worden dat hij weet had van de liquidatie. Het Openbaar Ministerie kan nog niet aangeven of het in hoger beroep gaat tegen de vrijspraak.



In het Eris-proces zijn afgelopen dinsdag al drie mannen veroordeeld tot de langst mogelijke straf.