Opnieuw lof voor pizzakoerier die herdenkt tijdens bezorging

Prachtig, vindt George. De mede-eigenaar van een landelijke uitzendketen zag de pizzakoerier gisteravond toevallig staan toen hij vlak voor achten met zijn gezin van de Hoornse binnenstad naar huis liep over de Pakhuisstraat. ,,We zagen hem stoppen en van zijn fiets stappen. Even later zette hij zijn pet af en vouwde zijn handen voor zijn lichaam. Toen de kerkklokken acht uur sloegen, boog de jongen het hoofd naar beneden. Dat vonden we zo ontroerend dat ik een foto besloot te maken."