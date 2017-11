Opnieuw melanoom Pieter van Vollenhoven

Van Vollenhoven is onder behandeling van het Nederlands Kankerinstituut/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam. Vanwege de ingreep, zijn prinses Margriet en haar echtgenoot niet bij het Peter Stuyvesant bal in New York.

In 2013 werd de oom van de koning opgenomen vanwege last van een afgenomen hartspierfunctie. Hij had toen twee keer achter elkaar een longontsteking. Van Vollenhoven heeft in het verleden vaker last gehad van huidkanker, waarvoor hij een aantal keren is behandeld.