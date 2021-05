Opnieuw nul op rekest voor Viruswaarheid in kort geding tegen Staat om coronamaatregels

Actiegroep Viruswaarheid heeft in het kort geding dat tegen de Staat werd aangespannen om de coronamaatregelen van tafel te krijgen nul op rekest gekregen. De rechter in Den Haag laat vandaag schriftelijk weten dat de regels niet in strijd zijn met de grondrechten van burgers, zoals de Viruswaarheid stelt. Het kabinet hoeft de coronamaatregelen niet in te trekken.

Nederland zit in een ‘open penitentiaire inrichting’ klonk het twee weken geleden. De coronamaatregelen moeten van tafel. ,,We glijden in rap tempo af naar een totalitaire staat.” Volgens de rechter zijn de maatregelen wettelijk echter goed geregeld en is er sprake van ‘een voldoende wettelijke basis’.



Volgens Viruswaarheid had het kabinet de noodtoestand moeten uitroepen om de maatregelen te kunnen rechtvaardigen. Nu dat achterwege is gelaten, is het pakket maatregelen in strijd met grondrechten en internationale verdragen. Ook met dat laatste is de rechter het niet eens.

Eerdere uitspraak hof

De rechter nam in zijn overweging een eerdere uitspraak van het Gerechtshof mee, dat stelt dat het ‘zonder meer duidelijk is dat er sprake is van buitengewone omstandigheden’ en dat ‘Nederland al bijna een jaar te maken heeft met een pandemie’ die ‘grote aantallen dodelijke slachtoffers heeft gemaakt, ook in Nederland.’’



Het hof stelde ook dat ‘het kabinet in beginsel op de adviezen van het OMT’ mag afgaan. Het orgaan is ‘niet voor niets verantwoordelijk’ voor het ‘tot stand komen van het best mogelijke professionele advies’. De rechter ziet daarom geen reden om anders te oordelen dat het Gerechtshof.

‘Andere werkelijkheid’

De Staat bestrijdt het standpunt van de actiegroep en stelde dat er geen noodtoestand nodig is om de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus juridisch te kunnen dragen. Viruswaarheid zou de ernst van de situatie miskennen en, op basis van niet wetenschappelijk onderbouwde claims, ‘in een andere werkelijkheid’ leven. De Staat heeft zich daarentegen laten leiden door het Outbreak Management Team.



De argumenten van het OMT laten zelfs geen ruimte voor de huidige versoepelingen, uit angst de druk op de zorg niet onhoudbaar te maken. Viruswaarheid ziet in de cijfers echter niets bijzonders. ,,Ons hele land is gesloopt maar in de grafiek is niets bijzonders te zien”, sprak jurist Jeroen Pols. Er is geen sprake van een werkelijke pandemie, aldus Pols, maar wordt er ‘een virtuele pandemie gecreëerd’.

