Opnieuw snelweg in Limburg dicht vanwege wateroverlast: ‘We hebben geen indicatie hoe lang dit aanhoudt’

video'sIn verband met zware neerslag is de A79 in Limburg opnieuw dicht. Tussen Hulsberg en Heerlen is geen verkeer mogelijk vanwege water op de weg, meldt Rijkswaterstaat. Dinsdag werd de snelweg ook afgesloten en elders in de provincie was er sprake van grote hoeveelheden wateroverlast.

De A79 is de snelweg tussen Heerlen en Maastricht. Automobilisten kunnen vanaf knooppunt Kruisdonk omrijden via de A2 en de A76. ,,We hebben nog geen indicatie hoe lang dit aanhoudt”, aldus Rijkswaterstaat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Veel overlast

De extreme regenval leverde bizarre beelden op gisteravond. Zo was onder meer de snelweg A79 volledig onder water gelopen, waardoor het asfalt niet meer was te zien. De snelweg is grotendeels weer open, meldt Rijkswaterstaat. Alleen het deel tussen de Kunderberg en de N281 bij Heerlen is nog dicht.

Ook kwamen veel straten blank te staan, kwamen putdeksels omhoog en liepen kelders in de regio Heerlen onder. De brandweer heeft drie mensen gered uit de historische Oliemolen in Heerlen, die onder 1,5 meter water kwam te staan. Een vrouw die uit de boerderij gered werd, had onderkoelingsverschijnselen. De overlast deed zich vooral voor in Heerlen, Landgraaf en Kerkrade.

Maar daar blijft het niet bij. Ook vandaag en morgen wordt nog noodweer verwacht door wolkbreuken, met name in het zuiden van Limburg. Volgens het Waterschap Limburg gaat er naar verwachting tussen de 55 en 115 millimeter water vallen, terwijl er gemiddeld in de hele maand juli 75 millimeter valt. Volgens het KNMI moet er plaatselijk rekening zelfs gehouden worden met meer dan 150 millimeter water. Ook in de Belgische Ardennen en in Duitsland viel veel regen. waterschap adviseert mensen die aan de oevers van de Maas wonen om schotten te plaatsen.



Na een relatief rustige nacht waarin wat minder neerslag viel, vreest de brandweer dat de door de vele regen verzadigde grond nog minder water doorlaat. Intussen is de meldkamer overbelast door mensen die ten onrechte 112 bellen, zei een woordvoerder van de brandweer. De hulpdiensten doen een dringend beroep op mensen om alleen in levensbedreigende situaties 112 te bellen. ,,Aan ondergelopen kelders kunnen mensen best zelf wat doen’’, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Volledig scherm © ANP Volgens Weerplaza ligt het zwaartepunt in de avond en nacht. Morgenmiddag zijn de scherpe randjes van de buien af, maar vanwege de verzadigde grond kan ook die regen nog voor overlast zorgen.

Maatregelen

Uit alle macht wordt ondertussen geprobeerd schade en overlast te beperken. Zo wordt modder en ander materiaal weggehaald bij in- en uitlaten van watergangen en krijgen de oevers van beken en riviertjes een extra maaibeurt, zodat water makkelijk kan doorstromen. De stuwen in de Maas en de zijrivieren zijn laag gezet en boeren is gevraagd om duikers in sloten op hun eigen land schoon te maken. Het waterschap houdt intussen de Geul goed in de gaten, de snelstromende rivier stijgt gestaag.



Het zuiden van Limburg kampte 29 juni ook al met wateroverlast door hevige onweersbuien, waarbij veel regen viel. Ook toen stonden straten onder water, verkeer werd er ernstig door gehinderd. De hevige buien bleven lang hangen omdat het windstil was.



Een verhoogde waterstand in de zomer komt volgens het waterschap gemiddeld eens in de tien jaar voor. Dat geldt ook voor de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel, waar eveneens sprake is van verhoogde waterstanden. Strandjes langs de rivieren staan al onder water. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende dagen sterk zal toenemen door smeltwater uit de Alpen en veel regen in Duitsland.

Centrifuge-effect Hoe kan het nou dat er in korte tijd plaatselijk zoveel regen valt? Het antwoord blijkt ietwat technisch, maar eigenlijk ook wel weer simpel. Normaal gesproken trekken lagedrukgebieden met regen een kant op, bijvoorbeeld van west naar oost. Maar op dit moment hebben we te maken met een lagedrukgebied boven Duitsland dat om zijn eigen as draait, legt WeerPlaza-meteoroloog Alfred Snoek uit. ,,Daardoor ontstaat een soort centrifuge van buien en krijgen bepaalde plekken dus continu buien.’’ Vanwege de warmte worden de buien ook heftiger. Combineer dat ook nog eens met heuvelachtig gebied zoals in Zuid-Limburg, en er ontstaat een cocktail van factoren waardoor wateroverlast vrijwel niet te voorkomen is. Volgens Snoek kan dit specifieke noodweer niet zomaar toegeschreven worden aan klimaatverandering, maar past het wel in de trend van de afgelopen jaren. De extremen worden heftiger en volgen elkaar sneller op. ,,We hebben de droogte van afgelopen jaren, en nu een hele natte periode met heftigere buien’’, zegt hij. ,,Dat soort weer hadden we decennia geleden natuurlijk ook al, maar nu volgt het elkaar wel sneller op.’’

Bekijk ook het weerbericht van Weerplaza:

Volledig scherm Bewoners proberen met zandzakken het water buiten de deur te houden © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm Een ondergelopen tuin © ANP