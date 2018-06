Opnieuw sporen van fipronil in Nederlandse eieren

Tests in de regio Vechta hebben een verhoogde concentratie fipronil aangetoond. Zoals het ernaar uitziet bestaat er geen gevaar voor de volksgezondheid. Het gebruik van fipronil bij dieren die gebruikt worden in de voedselindustrie is in de EU verboden. Vorig jaren kwamen onder meer in Nederland en Duitsland fipronileieren op de markt. Sindsdien wordt er streng gecontroleerd en onderzoek gedaan.



De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat weten dat er af en toe nog fipronil wordt aangetroffen in Nederlandse eieren. Het gaat om ,,naijlen'' van het fipronilschandaal van vorig jaar. In stallen komt soms nog wat fipronil voor en dat kan in de eieren terechtkomen.



Volgens de waakhond zijn er geen aanwijzingen dat fipronil weer op grote schaal wordt gebruikt. ,,Daar is de sector op teruggekomen'', aldus een woordvoerder van de dienst. Fipronil werd gebruikt om bloedluizen bij leghennen te doden.