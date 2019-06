Opnieuw veel overlast en stormschade in het land door noodweer, boom valt op auto in Hellendoorn

Update / videoHet noodweer dat afgelopen nacht opnieuw over het land trok, heeft veel wateroverlast en stormschade veroorzaakt. Onder meer in Hellendoorn was het raak. Door de harde wind viel daar een boom bovenop een auto.

Het ongeval gebeurde aan De Marsjes in Hellendoorn. Er raakte niemand gewond, maar de auto liep flinke schade op. De brandweer heeft de boom verwijderd.

In Amsterdam raakten vijf mensen lichtgewond. In Utrecht werd een windstoot gemeten van 127 kilometer per uur, meldt Weerplaza. De extreem zware regenval zorgde in het hele land voor veel hinder. Hulpdiensten rukten uit vanwege omgewaaide bomen en weggewaaide daken.

In Amsterdam raakten vijf mensen lichtgewond tijdens de storm, onder wie eentje door een omgevallen boom nabij de Amstel, meldt de brandweer. Die rukte ongeveer 150 keer uit voor stormschade en wateroverlast. In Udenhout werden in een zorgcentrum kamers ontruimd vanwege wateroverlast. Die ontstond doordat het dak van het zorgcentrum de hoeveelheid regen niet aan kon. Een windhoos richtte volgens de Veiligheidsregio Utrecht schade aan in Wilnis en Vinkeveen.

Normaal valt in de maand juni gemiddeld 66 millimeter regen, maar lokaal was dat nu ruim 40 millimeter. Het weerbureau noteerde tijdens de buien ongeveer 72.500 bliksemontladingen. Vanuit het westen van het land kwamen meldingen binnen van hagelstenen tot 4 centimeter in doorsnee. Het KNMI heeft de waarschuwing met code oranje in de vroege ochtend afgeschaald.

Volledig scherm In Arnhem ging het flink tekeer. © GinoPress B.V.

De nacht ervoor was er ook al sprake van code oranje. Het onstuimige weer leverde veel schade en overlast op. Zware regen- en onweersbuien trokken het land over. Doordat de bomen volop in bloei staan en veel wind vangen lagen de straten bezaaid met omgevallen bomen.

Vanaf morgen wordt het weer volgens Weerplaza wat rustiger, waarbij de zon af en toe doorbreekt, maar in de namiddag en avond worden opnieuw regen- en onweersbuien verwacht. Tijdens Pinksteren kunnen er soms buien vallen, maar er zijn ook droge momenten met zon. Zondag wordt het grotendeels droog, maandag is het wat wisselvalliger. De temperatuur ligt overdag rond de 19 tot 20 graden.

Weerplaza.nl on Twitter Goedemorgen! Vandaag grote verschillen in temperatuur, droog houden we het ook niet. Later vanavond en vannacht weer kans op pittige buien, worden ze weer zo zwaar als gisteren? https://t.co/f3tF2dieNB https://t.co/XRMlW3pMNQ