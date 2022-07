Opnieuw verdachte (27) opgepakt in moordzaak Peter R. de Vries

met video Senioren smelten weg in een broeikas met 50 graden op hete dagen: ‘Het grijpt je bij de keel’

Tijdens warm zomerweer stijgt het kwik in de binnenplaats van seniorenflat Hof van Blom in Hattem al gauw tot tropische temperaturen. Maar nu het ventilatiesysteem ook nog eens kapot is, kampen de bewoners met temperaturen van in de vijftig graden in het glazen atrium. ,,Verschrikkelijk.’’

25 juli