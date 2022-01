Oppas Romy (25) zag overleden Dean (4) voor het laatst: ‘Constant schuldgevoel’

De uit het Zeeuwse dorpje Sint Jansteen afkomstige Romy W. werd maandagavond aangehouden, rond hetzelfde tijdstip dat Dean werd gevonden in de provincie Zeeland. Ze heeft volgens haar advocaat ‘een verpletterend verantwoordelijkheidsgevoel’ dat zij waarschijnlijk de laatste was die Dean levend gezien heeft. ,,Ze was alleen niet op de hoogte van de intenties van de verdachte. Als ze dat wel was, had ze er iets aan kunnen doen. Nu loopt ze constant met een schuldgevoel rond dat ze het anders had kunnen of moeten doen.”

Over wat er dat weekend precies is gebeurd, kan de advocaat niet al te veel vertellen. ,,Er zijn al heel wat lekken geweest in het onderzoek, en het is belangrijk om het geheim van het onderzoek niet verder te schaden. Mijn cliënte heeft intussen ook duizenden dreigementen gekregen, en dat is bijzonder zwaar om dragen. Voorzichtigheid is nu zeker geboden.”

Jeugdvrienden

W. is ‘geschokt en verbijsterd’ door de dood van de kleuter omdat ‘ze ook een band met Dean had’. Volgens haar advocaat zal ze meewerken aan het onderzoek om aan het licht te brengen wat er precies is gebeurd. Haar jeugdvrienden in het Nederlandse grensdorpje Sint Jansteen reageren in elk geval verbijsterd op de gebeurtenissen. ,,Ik zag de geblurde foto, en wist meteen hoe laat het was”, vertelt een van haar jeugdvrienden. ,,We gingen uit in die periode, maakten als pubers veel lol samen. Romy was introvert, maar ontzettend lief en beschikbaar. Gewoonweg een goeie vriendin. Alleen was ze ook gemakkelijk beïnvloedbaar door anderen.”

W. kampte de laatste jaren met een drankverslaving, zeggen bronnen in haar omgeving. ,,Je wist op den duur niet meer welke Romy je zou treffen. Wanneer ze gedronken had, was er geen gesprek meer mee te voeren. En was het telkens drama. Na een tijdje liep de emmer over, en hebben andere vrienden en ikzelf wat meer afstand genomen van haar. Dave hebben we nooit gekend.”

Tekst gaat verder onder deze video

Gelogen?

Het is nog altijd onduidelijk of de Nederlandse een actief aandeel had in de dood van het 4-jarige jongetje. Dean logeerde bij haar en haar vriend in Sint-Gillis-Waas, op een paar kilometer van de grens met Zeeuws-Vlaanderen, toen hij voor het laatst levend werd gezien.

Volgens de moeder van Dean loog W. tegen haar toen ze vroeg waar haar zoontje, die ze al lang terug verwachtte, bleef. Dave De K. was ondertussen met Dean naar Nederland vertrokken. De politie houdt er volgens Belgische media ernstig rekening mee dat Dean al in België is omgebracht.

In cel

De 25-jarige W. blijft voorlopig vastzitten, zo bepaalde de raadkamer in Dendermonde vandaag. De beschuldiging van ontvoering en moord betekent niet dat er harde bewijzen zijn tegen de vrouw. Het gebeurt wel vaker dat de onderzoeksrechter een zwaardere kwalificatie neemt als moord om het nadien af te zwakken naar bijvoorbeeld doodslag of medeplichtigheid.

De vriend van W., Dave De K., is in zogeheten overleveringsdetentie geplaatst. Hij heeft niet ingestemd met overlevering naar België. Volgende week vrijdag zal de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank de beslissing van de officier van justitie toetsen. De rechtbank beslist dan of de man in overleveringsdetentie blijft.

Twintig tips na oproep camerabeelden in zaak-Dean De oproep voor camerabeelden over de ontvoering en dood van Dean heeft geleid tot twintig tips, meldt de politie. De banneractie, waarbij via een advertentie op internet het opsporingsbericht onder de aandacht van het publiek wordt gebracht, wordt vrijdag in de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen voortgezet. De politie meldde donderdag op zoek te zijn naar de camerabeelden, en zette daarbij onder meer de banneractie in. De twintig tips komen bovenop de ruim honderd meldingen die de politie kreeg sinds het politieonderzoek naar de vermissing van het kindje startte. Bij de recente tips zitten volgens de politie meldingen met camerabeelden en suggesties waar mogelijk camerabeelden beschikbaar zijn. Ook kwamen er meldingen binnen bij de politie van voorbijgangers die op de Oosterscheldekering waren geweest. De politie stelt een grote mate van betrokkenheid te merken. ,,Mensen zijn bereid om mee te denken en informatie te delen. De politie bedankt iedereen hiervoor. Iedere tip kan van groot belang zijn voor het politieonderzoek.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: