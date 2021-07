Oprichter Gay Pride Amsterdam: ‘Zelf durf ik niet op zo’n blote boot’

Je moet het hem nageven. Siep de Haan (63), geboren Fries, overtuigd Amsterdammer, homoboegbeeld, wiskundeleraar (komen we op terug), notoire querulant (komen we ook op terug) én initiatiefnemer van misschien wel de meest gefotografeerde botenparade ter wereld, is geen man van voorspelbare antwoorden. Wie hem bijvoorbeeld vraagt of het niet erg is dat die beroemde uitbundige Canal Parade in het jubileumjaar niet doorgaat, krijgt geen sippe bevestiging, maar een olijke ontkenning.